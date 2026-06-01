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Ultimo aggiornamento: 17:07

Studentessa 20enne di Palermo muore in Erasmus in Portogallo: trovata senza vita nel suo appartamento

di Redazione Cronaca
Ancora da chiarire le cause del decesso: si sospetta la morte naturale
Studentessa 20enne di Palermo muore in Erasmus in Portogallo: trovata senza vita nel suo appartamento
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Una studentessa di 20 anni di Palermo è stata trovata senza vita in Portogallo. La giovane, Sofia Barillà, si trovava a Caldas da Rainha, tra Lisbona e Porto, dove stava frequentando un programma Erasmus di sei mesi.

La giovane è stata trovata morta nel suo appartamento. I familiari, assistiti dalla Farnesina, sono già in volo per il Portogallo. Non si conoscono ancora i motivi che hanno portato alla morte della ragazza, ma secondo una prima ricostruzione si sospettano le cause naturali. Con ogni probabilità sarà disposta l’autopsia sul corpo della giovane.

Decine i messaggi sui social per salutare con affetto la giovane studentessa. “Quando una ragazza così giovane all’improvviso va verso orizzonti sconosciuti e lascia questa terra, tutto cambia prospettiva. Ogni istante é un dono che può svanire senza alcun preavviso”, scrive un conoscente.

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