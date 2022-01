La deadline per verificare i voti a favore della candidatura di Berlusconi? “Prima che si cominci a votare la settimana prossima”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini rispondendo a una domanda dei giornalisti sull’elezione del prossimo presidente della Repubblica, riferendosi quindi a lunedì 24 gennaio quando è prevista la prima votazione del Parlamento in seduta comune.

Il leader della Lega dice di non avere “piani B, C e D” nel caso in cui Silvio Berlusconi dovesse rifiutare l’invito del centrodestra. “Non commento i sé – specifica – Stiamo lavorando per una scelta veloce e di alto livello, a differenza di Letta non mettendo veti nei confronti di nessuno”.