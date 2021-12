Da oggi anche a Milano è entrato in vigore l’obbligo di super green pass per ristoranti, cinema, teatri e impianti sportivi. Fino al 15 gennaio “si entra solo se vaccinati o guariti” spiegano dal cinema Beltrade, dove gli spettatori del primo film del mattino non si sono fatti trovare impreparati. La stessa situazione si verifica a pranzo nei bar e ristoranti. L’ultimo aggiornamento dell’app di verifica C19 permette di distinguere il green pass ottenuto con il tampone da quello dei vaccinati e guariti. “L’auspicio è di non dover chiudere come è accaduto l’anno scorso – racconta il titolare del ristorante “Sciuscià a mare” Giuseppe Ciccarelli – negli scorsi mesi la maggioranza dei nostri clienti si è dimostrata favorevole al green pass, anzi diverse volte è successo che sono stati proprio loro a invogliare qualche ‘ribelle’ ad accomodarsi all’esterno”