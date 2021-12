“L’obiettivo non è sanzionare ma prevenire”. Al via anche a Milano sono partiti i controlli del green pass sui mezzi di trasporto pubblici. Le pattuglie miste Atm e Polizia di Stato hanno effettuato verifiche a campione in alcune fermate della metro mentre sui bus sono stati impiegati i vigili urbani. “Tutti abbiamo una sfida: passare bene il Natale e lavorare bene tutti – spiega l’assessore alla sicurezza del comune di Milano Marco Granelli – per fare questo dobbiamo vaccinarci e rispettare le regole. Se tutti lo facciamo, torneremo a vivere”