I due giovani erano diretti all'allevamento di Villa Garibaldi quando un uomo di 68 anni ha perso il controllo del mezzo colpendoli in pieno

Stavano andando a lavoro insieme, sulla stessa bicicletta, quando un furgone li ha investiti uccidendoli: è accaduto a due ragazzi di origine indiana di 24 e 26 anni, questa mattina all’alba, intorno alle 5.30, a Roncoferraro – frazione Villa Garibaldi – in provincia di Mantova.

I due si trovavano in via Alessandro Volta ed erano diretti all’allevamento di Villa Garibaldi dove entrambi lavoravano. A un certo punto un uomo di 68 anni alla guida di un furgone ha perso il controllo del mezzo – le cause sono ancora da accertare – e ha investito in pieno i due ciclisti finendo fuori strada e ribaltandosi in un fosso.

Sul posto oltre ai mezzi di soccorso del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due giovani, sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Stazione di Sustinente e Roncoferraro. Il 68enne invece è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Mantova.

Le vittime sono un 24enne residente a Castel d’Ario e un 26enne residente a Salizzore, nel Veronese. Sono ancora in corso gli accertamenti per risalire alle identità esatte dei due ragazzi, trovati privi di documenti e in possesso solamente del contratto di lavoro. Le due salme sono state trasportate all’obitorio di Mantova dove saranno sottoposte ad esame autoptico.