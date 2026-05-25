Sono passati da essere lavoratori licenziati a imprenditori di una nuova azienda nata sulle ceneri della vecchia. Si è tenuta lunedì mattina a Manfredonia, in provincia di Foggia, l’inaugurazione ufficiale della Coopla Green, cooperativa che si occuperà della produzione di materiali in bioplastica certificata ed è nata dall’intraprendenza di 25 lavoratori della ex Dopla, lo stabilimento specializzato nella produzione di stoviglie monouso in plastica, chiuso nel 2023 con il licenziamento di tutti i 67 dipendenti.

La Dopla dopo la normativa europea “Single Use Plastic” introdotta nel 2021, che ha vietato la vendita di articoli in plastica usa e getta, ha chiuso i battenti nel marzo 2023. Una parte dei lavoratori non si è arresa e ha riconvertito la fabbrica nella produzione di bioplastica a zero emissioni con il supporto di Legacoop e di iniziative di crowdfunding.

“Abbiamo attraversato mesi difficili, ma abbiamo scelto di restare, di investire su noi stessi e sul territorio”, ha detto Giovanni Guerra, il presidente di Coopla Green. “Coopla Green nasce con l’obiettivo di coniugare lavoro, innovazione e sostenibilità, puntando su produzioni sempre più attente all’ambiente e su un modello industriale capace di durare nel tempo”.

“Siamo orgogliosi – ha detto il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro – con determinazione e con impegno e soprattutto con tanto coraggio hanno deciso di occuparsi della loro azienda. Hanno tutelato i loro posti di lavoro, diventando loro imprenditori, attraverso un percorso di cooperazione”. “È anche un percorso legato alla sostenibilità, perché qui vengono prodotti elementi che sono legati alla tutela dell’ambiente. Hanno visto la sostenibilità ecologica, l’ambiente non come una penalizzazione ma come una opportunità per crescere e diventare competitivi anche sul mercato. Per noi è importante essere qui oggi a dimostrazione del fatto che quando uno può sognare qualcosa, quelle cose poi si possono fare”.