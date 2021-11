“Non ho aperto al dialogo con la destra per il Quirinale. Ho sempre detto che andremo a scegliere una persona che rappresenti e garantisca l’unità nazionale. Sarebbe sbagliato pensare di non dialogare con tutti i gruppi in parlamento. Rispetto Silvio Berlusconi, ma non è il nostro candidato“. A dirlo il leader del M5s, Giuseppe Conte, entrando nell’assemblea di Confartigianato, sulla possibile corsa del fondatore di Forza Italia alla presidenza della Repubblica.