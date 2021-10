Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza –in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ – Maurizio Crozza non poteva esimersi dal commentare l’affossamento del Ddl Zan: “In tutta Europa ci sono leggi che tutelano le minoranze di genere, siamo rimasti indietro… noi, la Polonia e l’Ungheria. Diciamo che loro sono già paesi sovranisti e ultra-cattolici e noi ci stiamo avviando. Certo per diventare un paese Medioevale serio dobbiamo ancora fare un po’ di strada ma se intanto adesso provassimo a togliere il voto alle donne mah… sarebbe già un passettino”