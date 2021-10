È morto Rossano Rubicondi, noto volto tv ed ex marito di Ivana Trump. Rubicondi era malato da tempo. La morte a causa di un melanoma. La notorietà arrivò nel 2008 proprio perché ex marito della ex moglie di Donald Trump. Molte le ospitate e poi l’Isola dei Famosi con Simona Ventura alla conduzione. Proprio la conduttrice gli dà l’addio sui social. Rubicondi aveva 49 anni. Le parole di Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, al Corriere: “Sapevo che aveva un melanoma, lo avevo incontrato un anno fa a cena da amici. Aveva un cerotto sulla mano. Sembrava una cosa da niente. Poi, invece, so che ha affrontato cure pesanti. Prima della pandemia, aveva avviato un progetto di ristorazione vicino a Miami. Stava aprendo un ristorante e sì era inventato il format due spaghi e una canzone: faceva cucina e canzoni a domicilio dei milionari. Era un ragazzo molto molto simpatico e molto buono. I suoi progetti erano stati fermati prima dalla pandemia, poi dalla malattia. Ultimamente si era anche riavvicinato a Ivana Trump e molti pensavano che volessero anche risposarsi”.