Un baby “Ciro”, come i tifosi napoletani hanno (ri)battezzato il loro amatissimo Dries Mertens. Il 34enne attaccante del Napoli e la moglie Kat Kerkhofs, ieri 28 ottobre hanno annunciato l’arrivo del loro primo figlio con un video molto simpatico che sta facendo il giro del web.”I nostri cuori stanno esplodendo di gioia – hanno scritto nel post – diamo il benvenuto al nostro piccolo ragazzo napoletano“. Tanti i commenti di congratulazioni, di VIP e non: “Wow, siete meravigliosi”. E qualcuno scrive: “Domanda: Come lo chiamerete?” Risposta: “Ciro“. E dal dettaglio dell’etichetta del vino portata in bocca dalla cicogna sembra proprio che sarà così. Il bimbo dovrebbe nascere a marzo 2022.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kat Kerkhofs (@katkerkhofs)