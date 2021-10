Applausi spontanei in Aula alla Camera per il deputato del Pd, Alessandro Zan, all’indomani del voto segreto con cui al Senato è stato affondato il disegno di legge contro l’omotransfobia che portava la sua firma. Durante la chiamata nominale per il voto di fiducia sul dl Infrastrutture, quando il segretario ha chiamato Zan dall’Aula si è levato un lungo applauso, a cui hanno fatto seguito qualche buu e fischi, decisamente meno rumorosi. In queste ore è diventato virale il video dei festeggiamenti del centrodestra a Palazzo Madama dopo che il ddl Zan è stato abbattuto con il voto segreto.