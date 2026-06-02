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“Hegel nota in un passo delle sue opere che tutti i grandi fatti e i grandi personaggi della storia universale si presentano, per così dire, due volte. Ha dimenticato di aggiungere: la prima volta come tragedia, la seconda come farsa.” Con queste parole Karl Marx commentava il colpo di Stato in Francia del 1851, con cui Luigi Bonaparte aveva rovesciato la Repubblica.

Il senso di quel parallelismo storico, Il 18 Brumaio di Luigi Bonaparte, è evidente. Il primo Napoleone Bonaparte (lo zio), che con il suo colpo di Stato del 1799 prese il potere assoluto, pur ponendo fine alla Rivoluzione Francese, fu il protagonista di un evento di enorme e drammatica portata storica. Il nipote Luigi Bonaparte secondo Marx non era altro che una caricatura dello zio, un mediocre che cercava goffamente di imitare le gesta del grande predecessore.

Non so se Tomaso Montanari nel suo coraggioso libro, La continuità del male, si sia ispirato anche alla riflessione marxista. Non credo. Perché quando sostiene che la destra di Giorgia Meloni non ripropone il fascismo in modo caricaturale ma lo adatta in modo strategico e tenta di modernizzarlo pur mantenendo i nuclei profondi dell’ideologia fascista, Montanari ci invita a non considerare il fascismo attuale una semplice farsa ma un’insidia reale della democrazia italiana fondata sulla Costituzione uscita dalla resistenza antifascista.

Ed è proprio questo a mio parere il nucleo forte e rilevante della sua riflessione e del suo metodo: svelare quali sono i pilastri del fascismo nostrano e in qualche modo riprendere una parte della riflessione marxiana: la storia spesso si ripete ma il più delle volte si presenta mascherata con altre forme che nascondono la continuità con il passato.

Il merito del libro di Montanari sta proprio in questo, avere il coraggio intellettuale di scavare nelle pieghe del partito di Giorgia Meloni e della sua ideologia per scovare i tratti di questa continuità. Non si tratta di una scelta ovvia perché nel senso comune a questa tesi ne viene opposta un’altra: Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia non hanno più niente a che fare con il fascismo. Una tesi piuttosto pigra che si rifiuta di andare oltre le ombre, direbbe Platone.

Meno male che un aiuto a Montanari viene offerto dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, il quale ogni volta che apre bocca ci conferma la linea di continuità con il fascismo individuata da Montanari. E se ancora non bastassero le uscite di La Russa, ci pensano i Salvini e i Vannacci a ricordare quanto è viva questa continuità.

E quali sono secondo Montanari i pilastri che si celano dietro il volto democratico?

L’idea di nazione basata sul sangue: il concetto identitario di “patria” non inteso come comunità di cittadini uniti dai diritti costituzionali, ma come legame etnico ed escludente.

L’avversione per l’eguaglianza: una visione del mondo strutturalmente gerarchica e patriarcale, dove le diseguaglianze sociali e di genere vengono normalizzate se non addirittura celebrate.

Il culto del capo e l’autoritarismo: la tendenza a ridurre la complessità democratica alla centralità del leader e al controllo verticale del potere (da qui la forte critica dell’autore al progetto del premierato).

L’ossessione identitaria e la paura del diverso: l’uso della minaccia esterna (l’immigrato, la diversità) come strumento prioritario di consenso e di governo.

Quella di Montanari non mi pare una scelta ideologica ma appunto un disvelamento frutto di un’analisi dettagliata dei discorsi di Giorgia Meloni e di tutti i suoi parenti o colonnelli di partito. Forse una cosa Montanari ha sottovalutato: che il popolo italiano, pur essendo stato protagonista di eventi storici grandiosi, nasconde al tempo stesso tratti conservatori che hanno facilitato questa continuità.