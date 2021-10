Migliaia di attivisti per il clima di Fridays for future sono scesi in piazza in tutta Europa, per lo sciopero globale del venerdì. Greta Thunberg ha partecipato al corteo di Stoccolma, in vista del vertice Cop26 di Glasgow, per chiedere un’azione concreta nella lotta al cambiamento climatico e per far sì che le nazioni sviluppate del mondo ascoltino le persone delle aree più colpite dal riscaldamento globale.