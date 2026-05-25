Le immagini mostrano i momenti in cui è scoppiata la guerriglia ultras nel pomeriggio a Torino, vicino allo stadio Olimpico-Grande Torino, prima del derby della Mole tra Torino e Juventus. Gli scontri fra le tifoserie e l’intervento degli agenti di polizia: nel corso delle violenze, un tifoso è rimasto gravemente ferito.

In seguito agli scontri, l’inizio del derby è stato posticipato di un’ora. Il 36enne ferito è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Molinette: ha subito un delicato intervento neurochirurgico alle Molinette. Durissima la condanna del sindaco Stefano Lo Russo: “Quanto accaduto è gravissimo. Quella che doveva essere una serata all’insegna del calcio e del divertimento, a causa del comportamento irresponsabile e criminale di alcuni, è degenerata in scontri e violenze”