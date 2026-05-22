Le indagini dei carabinieri del Noe e della Dda di Napoli guidata da Nicola Gratteri hanno riguardato la New Ecology dei fratelli Corvino

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Nell’ordinanza cautelare dei fratelli Stanislao e Francesco e Corvino (arresti domiciliari al primo, divieto di dimora in Campania al secondo), amministratori della New Ecology srl, si descrive in che modo tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi, di fanghi maleodoranti derivanti dalla lavorazione del pomodoro, venivano sversati illegalmente dalla loro azienda, persino sulle sponde dei laghetti artificiali del casertano.

Ci sono le intercettazioni che documentano i movimenti dei camion, e le conversazioni tra gli autisti, gli imprenditori e i titolari dei campi tra Capua, Mondragone e Castelvolturno, dove avvenivano i conferimenti. Ci sono le foto dei trasporti, le perizie sui terreni. Ci sono i video, grazie a due telecamere installate nell’agosto 2023 nei pressi dei laghetti. Gli specchi d’acqua sono adiacenti all’azienda dei Corvino. “Lunedì arriva anche la minipala, lunedì mattina, cosi la mettiamo a lei sulla vasca se dobbiamo fare il servizio“…” ” Ci mettiamo là e non ci muoviamo..”’. Così Corvino avverte qualche giorno prima l’autista. La ‘vasca’ è il laghetto.

Ci sono anche intercettazioni che documentano la disponibilità dei proprietari dei campi. “Aggia ittà (devo buttare) a robba sto pieno!… ciao!!’…: “e buttala, e buttala dentro la terra mia!“. In verità l’indagato mostra qualche preoccupazione. “No la terra tua no, la terra tua no, deve essere…sei un cristiano prima cosa sei una persona seria che hai seminato la e non esiste!(risata)”. Alla fine si troverà un luogo dove farlo.

Venerdì mattina la notifica degli arresti, al termine di indagini iniziate nell’aprile 2023, coordinate dalla Dda di Napoli oggi guidata da Nicola Gratteri, e condotte dai carabinieri del Noe di Napoli e Caserta. Gli indagati sono nove, a vario titolo, per i reati di traffico illecito di rifiuti, associazione a delinquere, riciclaggio e gestione illecita di rifiuti.

Negli atti contenuti nell’ordinanza firmata dalla giudice per le indagini preliminari Chiara Bardi, anche le dichiarazioni di un pentito in affari con il clan Bidognetti. Gli inquirenti contestano uno smaltimento illegale di ben 25mila tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi e un illecito profitto quantificato in circa 1,6 milioni di euro, che ha portato a un sequestro per equivalente. Sequestrati anche un complesso aziendale, automezzi, beni mobili e immobili (terreni e porzioni di fabbricati) e nel corso delle indagini erano già stati sequestrati almeno sei terreni agricoli sui quali erano stati sversati i rifiuti.

Le operazioni avvenivano attraverso la classificazione fittizia dei rifiuti: grazie alla documentazione falsa, che indicava tipologie di materiali differenti rispetto a quelle che sono state effettivamente smaltite, si giustificava il trasporto dei rifiuti e anche l’abbandono nei terreni che venivano individuati di volta in volta. Ingenti quantitativi di scarti sono stati trovati anche in un’area di cantiere in località Boscofangone di Nola dove erano in corso lavori di realizzazione di un sito industriale di circa 83.825 mq, con annesso opificio di ampio 39.000 mq, sequestrato nell’ambito di una indagine della Procura di Nola.