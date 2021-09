Prima settimana dall’inizio della scuola. I nodi irrisolti ci sono come sempre e risolverli potrebbe non essere così semplice. Al punto che, ormai è mantra, tutto è affidato al vaccino, perdendo (e avendo perso) di fatto più di una occasione di migliorare una volta per tutte. Dad. Le parole del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi sono […]

MIlano Lite Lega-Fdi: “Feltri è del Pd?” Bernardo: “Date i soldi o mi ritiro” Sono bastate poche parole per spaccare la coalizione di centrodestra e far emergere tutte le tensioni tra Lega e Fratelli d’Italia. A provocare la rottura è stata l’intervista di Vittorio Feltri al Fatto in cui il giornalista ha parlato di Luca Bernardo, in corsa a Milano con il centrodestra, come di un “candidato debole” (“vince […] di Gia.Sal.

Sardegna Cagliari, ecco l’inchiesta sulla megavilla di Solinas Fari dei pm – Aperto un fascicolo conoscitivo sull’abitazione (543 mq, 20 vani e 4 piani) e sulla palazzina adiacente: sorgono a ridosso di un’area protetta di Andrea Sparaciari

Dopo le comunali Il piano Letta: superare il Pd e fare il nuovo Ulivo “Rigenerare” il Pd. Al Nazareno è questa la parola d’ordine di una riflessione in corso da mesi, ma che si va facendo più pressante, man mano che si avvicinano le Amministrative. C’è chi si spinge fino a parlare di “scioglimento”, di “superamento” dei dem. In vista di un partito diverso, più inclusivo, che sia il […] di Wanda Marra

La consigliera Rai Campidoglio, il malcontento dem spinge Bria verso Gualtieri Francesca Bria verso il Campidoglio? La voce che gira, ovvero che in caso di vittoria a Roma di Roberto Gualtieri l’attuale consigliera Rai possa prendere il volo verso il Comune addirittura come vice sindaca, non è peregrina. Ma bisogna fare un passo indietro e partire dal malcontento nel partito di Enrico Letta nei suoi confronti. […] di Gianluca Roselli

La campagna La grancassa di Figliuolo: “Prenotazioni vaccini +40%” “Abbiamo circa 1.500 medici ancora non vaccinati. Ma non sono tutti dei no vax, attenzione. Almeno un 30% si è già prenotato per ricevere la vaccinazione. La quota di no vax ‘duri e puri’ esiste ma è residua, lo 0,1-0,2%. E l’assurdo è che non riusciamo a radiarli, neanche quelli che fanno propaganda contro i […] di Fq

Italia-Francia Emilio che difende i migranti: un “criminale internazionale” È davvero un concentrato unico di generosità e testardaggine montagnina, la Val di Susa. Dove una comunità popolare forgiatasi nella Resistenza antifascista, rigenerata dalla decennale vertenza contro un’Alta Velocità inutile e nociva, non ha voluto disertare neppure l’impegno del sostegno logistico ai migranti che tentano di espatriare in Francia. Ne hanno viste di tutti i […] di Gad Lerner

’Ndrangheta Calabria, pentito: “Volevano uccidere il figlio di Gratteri e bloccargli la nomina a ministro” Uccidere il figlio di Gratteri affinché il procuratore di Catanzaro non accettasse la proposta di fare il ministro della Giustizia del governo Renzi. Antonio Cataldo ha trascorso molti anni in carcere. Altri 8 li dovrà scontare se la Corte d’Appello e la Cassazione confermeranno la sentenza del Tribunale di Locri che lo ha condannato nel […] di Lucio Musolino

Samuele aveva 3 anni Napoli, bimbo giù dal balcone: fermato domestico Sembrava che la morte di Samuele, il bambino di 3 anni precipitato l’altro giorno da un balcone del terzo piano a Napoli, fosse solo un tragico incidente. Ieri, invece, la Polizia ha messo in stato di fermo un uomo di 38 anni, Mariano Cannio, ritenuto gravemente indiziato per l’omicidio volontario del piccolo. L’uomo fermato è […] di RQuotidiano

Che Ambiente… Italia Nostra, il presidente sotto accusa: “Che accordi ha preso con Cingolani?” AItalia Nostra, la storica associazione per la salvaguardia dei beni culturali, artistici e naturali, volano gli stracci. Tra accuse di collaborazionismo con chi vorrebbe il ritorno all’atomo e l’impiego massiccio dei termovalorizzatori e l’imbarazzo dei vertici sospettati sostanzialmente di giocarsi una partita in proprio. A tu per tu, nelle segrete stanze, con il ministro dell’Ambiente […] di Ilaria Proietti

Palombelli Furiosa Caso femminicidio, Barbara non molla: “Ora querelo tutti” Avolte la toppa è peggio del buco. A Barbara Palombelli non è bastata l’interpretazione sui generis del femminicidio avvenuta a Lo Sportello di Forum su Rete 4. Ieri ha anche annunciato di querelare chi in questi giorni le sta facendo notare la gravità delle parole pronunciate lo scorso 16 settembre in tv, e non in […] di Fq

Altro che ambiente: la Germania a carbone contro Merkel e Verdi Accanto alle nove enormi ciminiere della centrale elettrica di Jänshvalde c’è una solitaria pala eolica. Il confine con la Polonia è più avanti sulla statale. In mezzo ci sono solo miniere di carbone a cielo aperto. In funzione. Alimentano la centrale con 80.000 tonnellate di lignite, il più inquinante dei carboni, al giorno. L’area attorno, […] di Cosimo Caridi

Dopo l’incendio Parigi, Notre-Dame messa in sicurezza. Ora via al restauro La fase di messa in sicurezza e consolidamento della cattedrale di Notre-Dame di Parigi, gravemente danneggiata due anni fa da un incendio, si è conclusa. Lo ha annunciato l’ente pubblico incaricato dei lavori sul monumento, dichiarando che comincia ora la fase di restauro. “I lavori di messa in sicurezza e consolidamento cominciati il 16 aprile […] di RQuotidiano