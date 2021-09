Grave incidente nel primo pomeriggio di ieri a Carcare, in provincia di Savona: cinque ciclisti che partecipavano a una gara, il “3° Granfondo delle Alpi Liguri”, sono stati investiti da un’auto mentre erano impegnati nella volata finale. Due di loro hanno riportato gravi ferite ma non sono in pericolo di vita. Da quanto si è appreso finora, l’uomo alla guida della Panda di colore bianco è uscito da un garage vicino alla zona d’arrivo. Probabilmente preso dal panico, ha deciso di spostarsi sul lato sinistro della carreggiata, centrando i ciclisti.

Video Facebook/Gian Paolo Montineri