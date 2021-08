Le aggressioni come quella al gazebo M5s a Milano sono opera di “analfabeti funzionali, antiscientifici, contro la scienza“. Così il ministro alle Politiche agricole Stefano Patuanelli, a San Lazzaro di Savena. “La mia solidarietà al ministro Di Maio, a Lucia Azzolina e a tutte le persone, politici, medici, virologi, che in questi giorni sono coinvolte in attacchi inaccettabili, intollerabili per una società civile che sta cercando semplicemente di arrivare di arrivare all’obiettivo di sconfiggere il Covid e mettere la parola fine alla pandemia che ci ha sconvolto la vita nell’ultimo anno e mezzo. Credo sia inaccettabile questa escalation di violenza, verbale e fisica”, ha aggiunto