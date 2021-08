“Stavo rientrando a casa dal lavoro, quando una persona mi ha riconosciuto, si è avvicinata e ha iniziato a insultarmi. Io passavo davanti a casa, ma non volevo entrare per evitare di mostrare dove vivessero i miei figli”. Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova, ha raccontato a In Onda, su La7, di essere finito nel mirino di gruppi di persone no vax. “Oggi (ieri, ndr) ho ricevuto 300 telefonate, il mio numero è stato diffuso su alcune chat pubbliche. Hanno minacciato di morte anche mia moglie. Questi sono gruppi sovversivi, è terrorismo; chiedo che la magistratura intervenga con un’azione forte”.

Video La7