“Mancano i lavoratori? C‘è una questione che non possiamo nascondere, che è quella salariale. In Europa siamo il Paese che ha perso di più in termini di monte salari. E questo è un dato”. Così il ministro del lavoro Andrea Orlando, ospite della Festa dell’Unità di Bologna, ha risposto alle domande di Maria Latella che gli chiedeva un commento sul tema della mancanza di lavoratori in alcuni settori e la scarsità di manodopera con cui stanno facendo i conti molti governi, non solo europei. Il ministro cita l’esempio dei camionisti. “Fino a qualche anno fa gli autisti non si trovavano e si facevano arrivare dalla Romania e dai paesi dell’Est Europa. Adesso questi paesi hanno migliorato le loro condizioni salariali e i camionisti non vengono più a lavorare da noi”. Quindi “o ci organizziamo da questo punto di vista oppure continuiamo a fare finta di niente”