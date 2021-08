Alla fine bisognerà ricorrere a Vladimir Putin. Quello “brutto e cattivo”, amico dei populisti di mezzo mondo, despota del XXI secolo quando ci discutono gli avversari e ora una delle chiavi di accesso per Mario Draghi a un G20 che sia davvero efficace. E proprio per questo la Russia, che è tanto autoritaria quanto abile […]

Afghanistan – Il rischio-contagio Le filiali del Jihad. La presa di Kabul risveglia gruppi e cellule. Allerta 007 Come altri gruppi terroristici, Isis-K – che ha compiuto la strage all’aeroporto di Kabul – ha preso di mira le forze statunitensi, i loro alleati e i civili. Ma a differenza degli altri ha combattuto apertamente con altre organizzazioni islamiche. L’Isis-K è stato l’antagonista principale dei talebani e dal 2017, secondo gli esperti dell’antiterrorismo, è […] di Fabio Scuto

Lega e Radicali La paladina anti-stalker difende il testo salva-stalker Il 5° quesito – Depotenzia la legge che introdusse il reato, firmata nel 2009 dalla Bongiorno. Ma lei ha promosso il referendum e dice: “Tutele garantite” di Giacomo Salvini

Tra i banchi – Il distanziamento Una classe su dieci è un’aula “pollaio”. Peggio alle superiori In poco tempo, e perché è una definizione facilmente comprensibile, sono diventate “classi pollaio”. Parliamo delle aule scolastiche particolarmente affollate (anche oltre i limiti previsti dalla legge), ma pure di quelle che in generale potrebbero forse essere ridotte per garantire, in tempi normali, una migliore istruzione e, in tempi di pandemia, una maggiore sicurezza in […] di Virginia Della Sala

Il dossier – L’ex sottosegretario 22 giorni e un “Fatto ”: così si caccia Durigon Ventidue giorni. Poi, quando tutti lo avevano lasciato solo, anche i suoi compagni di partito, giovedì sera Claudio Durigon ha deciso di dimettersi da sottosegretario all’Economia del governo Draghi. La proposta di reintitolare il parco di Latina ad Arnaldo Mussolini invece che a Falcone e Borsellino ormai lo aveva reso incompatibile con il suo ruolo […] di Giacomo Salvini

Romanzo Quirinale – 3ª puntata – Mario Draghi “Fermo un giro”, “no: avanza”. Il gioco dell’oca tra i palazzi Amemoria è la prima volta che l’elezione del presidente della Repubblica è affidata alla volontà di un singolo individuo. L’intero rito sacrale per la scelta dell’inquilino del Colle, vertice delle istituzioni repubblicane e simbolo dell’unità nazionale, dipende dalla decisione di un uomo solo. In buona sostanza Mario Draghi, santo laico della stampa e dei media, […] di Tommaso Rodano

L’ex premier Renzi, quella “carriera da fischietto” così bella che su Wikipedia viene cancellata Ma quanto è bella e curata la biografia di Matteo Renzi su Wikipedia. “Capo di governo più giovane”, “primo sindaco a ricoprire quella carica”, “ terzo presidente del Consiglio non parlamentare”, “leader più giovane del G7” fino al definitivo “Nel gennaio 2021, come caldeggiato dallo stesso Renzi, il ritiro del sostegno parlamentare all’esecutivo da parte […] di Fq

Fine corsa – Non va in Puglia La poltrona vuota e un’altra lettera: Claudione dà forfait Il palco riempito con una sorta di divano, sotto un campanile; i vecchi sulle panchine a guardare i forestieri con le telecamere; gli sguardi di turisti anche stranieri venuti ad ammirare questo delizioso grumo di case bianche e chiese. Nella sera di Ceglie Messapica, paese vicino Brindisi noto anche per aver dato i natali a […] di Luca De Carolis

Sfida Palamara Casu candidato Pd al seggio Camera di Primavalle Alla fine, il rischio vero è che quel seggio alla Camera finisca a Luca Palamara, l’ex presidente dell’Anm radiato dalla magistratura per lo scandalo delle nomine. Parliamo del collegio di Roma Primavalle, lasciato vacante dopo la nomina della 5 Stelle Emanuela Del Re a rappresentante speciale dell’Ue per il Sahel. Lì, proprio nel tentativo di […] di RQuotidiano

“Valutazione clinica” Berlusconi, altro ricovero stile stop-and-go. L’8 settembre riprende a Milano il Ruby-ter Èuscito poco prima delle 16 dal settore D dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da giovedì sera per una “valutazione clinica approfondita”, come l’ha definita il suo staff, a causa di un lieve problema cardiaco. I controlli sono andati tutti bene e nel pomeriggio Silvio Berlusconi ha lasciato il nosocomio. Il leader di […] di RQuotidiano

In Sicilia è finita l’estate bianca. Via libera al Green pass a 12 mesi La Sicilia, come annunciato, supera i limiti ed è la prima Regione che finisce in zona gialla da giugno. Lunedì nell’isola, dove già esistono zone gialle e anche arancioni disposte localmente, tornano l’obbligo di mascherina anche all’aperto e la regole delle quattro persone a tavola, non più di 2.500 negli stadi e comunque non più […] di Alessandro Mantovani

L’ospedale Olbia, il “regalo” del Qatar pagato con soldi pubblici I costi dell’ospedale (privato) “Mater Olbia” per i prossimi due anni saranno a carico di Regione Sardegna. È l’ultimo regalo che la struttura di proprietà della Qatar Foundation Endowment (cioè dell’emiro Tamim bin Hamad al-Thani) ha ricevuto dal presidente Christian Solinas. Il cadeau è contenuto nella variazione di bilancio votata dalla giunta l’11 agosto, in […] di Andrea Sparaciari

Priorità – Mezzo milione al circolo dell’Olgiata a Roma I fondi per le periferie dati per rifare il campo da golf Tagliaerba, rulli e rastrelli, tutto ciò che serve per rifare a nuovo il vecchio campo da golf. Soldi pubblici per il club privato, un binomio politicamente un po’ imbarazzante, ma di sicuro affidamento per i poveri-ricchi soci dell’Olgiata, prestigioso circolo della Roma bene, già costretti ad aprire il portafoglio per ripagare i buchi delle gestioni […] di Lorenzo Vendemiale

L’effetto in Europa Un aiuto a Lagarde nello scontro coi tedeschi in Bce Sarà piaciuto molto anche a Christine Lagarde, assente a Jackson Hole, il discorso con cui Jerome Powell ha promesso di mantenere “accomodante” la politica monetaria della Fed americana ancora per parecchio tempo e comunque non prima che la crisi pandemica sia davvero finita. Nella Banca centrale europea, infatti, così devota già da Statuto all’ortodossia monetaria, […] di Ma. Pa.

Che Calcio – CR7 torna al Manchester United Ronaldo se ne va come Lukaku e Hakimi: la Serie A è sempre più un campionato da “B” Siamo il campionato dei campioni d’Europa, e questo è un onore. Ma non siamo più, da ieri, il campionato di Cristiano Ronaldo, in fuga dalla Juventus. E dal momento che già ci avevano lasciato Romelu Lukaku, dall’Inter al Chelsea, e Achraf Hakimi, dall’Inter al Paris Saint-Qatar; Gigio Donnarumma, perso dal Milan a parametro zero e […] di Roberto Beccantini

Il dossier – Dal Califfato ai patti di Doha La nebulosa Isis-K: 250 attacchi contro i “nemici mortali ” Non tutti “gli studenti islamici” in tunica, barba e kalashnikov volevano sedersi ai tavoli di Doha quando, nel 2020, i negoziati di pace sono iniziati in Qatar con gli statunitensi. Quei talebani che hanno considerato traditori i membri del loro movimento pronti a fare accordi “con il diavolo americano” sono confluiti nel gruppo che da […] di Michela A.G. Iaccarino

Il potere Il governo talib che verrà: i leader storici con i rivali C’è la legge della sharia. E ci sono le leggi meno drastiche della politica e della gestione del potere: prevedono di avere alleati per acquisire legittimità, allargare il consenso e garantirsi risorse, con cui mandare avanti un Paese. La priorità in queste ore resta la sicurezza, ma le casse vuote sono un incubo per chi […] di G. G.

L’intervista – Patricia Gossman “Fa più paura l’Isis perché i talebani si fingono moderati. Bugie dagli Usa” “Le liste nere dove finiscono i terroristi vengono stilate in base agli interessi multipli degli Stati che le compilano, che sono pragmatici riguardo i loro vantaggi. Molti Paesi sono più preoccupati dallo Stato islamico che dall’Afghanistan e pensano che i talebani potrebbero essere migliori”. Patricia Gossman, direttrice della divisione Asia di Human Rights Watch, dice […] di Michela A.G. Iaccarino