Lungo l’Isarco a Chiusa, in provincia di Bolzano, sono state posizionate delle barriere per trattenere il corso d’acqua del fiume che si è gonfiato fino a fuoriuscire dagli argini. Nel comune dell’Alto-Adige è scattato anche l’allarme della protezione civile con l’invito agli abitanti di rimuovere le loro macchine dai garage sotterranei. Tutta la provincia è in stato di allerta per via dei violenti nubifragi che si sono abbattuti in queste ore, causando frane e allagamenti.