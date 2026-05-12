Eroico Darderi: annulla quattro match point ed elimina Zverev a Roma. Ai quarti la sfida al talento Jodar: “Ho il livello per giocarmela con tutti”

“Non so come ho fatto. All’inizio non mi sentivo bene. Ho cercato di mettergli pressione nella parte finale del secondo set, ho visto che era molto nervoso. Ho dimostrato di avere una grande mentalità”, ha dichiarato Darderi a fine partita. E sulla spinta del pubblico: “In un altro torneo probabilmente avrei mollato, ma con questa gente che mi spingeva è tutto diverso. Ho il livello per giocarmela con tutti“, ha concluso parlando di Jodar.

Passando al match, Darderi non è praticamente mai sceso in campo nel primo set. “Non mi sentivo bene”, ha spiegato l’azzurro, forse anche “emozionato” per la sfida in casa contro il numero due del tabellone. Bassissime percentuali al servizio, una seconda praticamente mai incisiva: ne viene fuori un set in cui Zverev rimane sempre in controllo al servizio e strappa anche due break. 6-1 in 29 minuti. E anche il secondo set sembra andare dalla parte del tedesco. Ma Darderi non molla e strappa prima il controbreak dopo aver subito il primo nel game d’apertura del secondo parziale e poi un altro controbreak nel decimo gioco, quando Zverev serviva per il match.

Il tie-break è eroico: annulla quattro match point – di cui uno su servizio del tedesco – e lo vince per 12-10 dopo un’ora e 20 di set. Il pubblico lo esalta e lui accetta la spinta: nel terzo set non c’è partita. 6-0 in 40 minuti, con Zverev che si spazientisce e sbaglia tantissimo. Un’impresa incredibile, festeggiata dal pubblico con un gran boato a fine gara. È il secondo italiano ai quarti dopo Sinner.