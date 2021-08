Alla Camera è n discussione la riforma della Giustizia, la seduta di domenica 1 agosto è iniziata all’insegna dell’ostruzionismo con Fratelli d’Italia che ha iniziato a sollevare da subito questioni regolamentari. Poi, mentre parlava il deputato Baldelli (Forza Italia) si è notata una certa distrazione, fino allo scoppio di un fragoroso applauso che si è protratto per oltre un minuto: “Dopo un’ora di discussione politica “uno contro l’altro armati” – scrive la deputata Patrizia Prestipino in un post su Facebook -, all’improvviso parte la standing ovation della Camera dei deputati per i due magnifici ori dell’atletica leggera, Tamberi nel salto in alto e Jacobs nei 100 metri. Grande felicità e grande orgoglio per lo sport italiano!”