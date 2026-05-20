Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 10:03

Recuperati dalle grotte delle Maldive gli ultimi due corpi delle sub italiane Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal

di Redazione Cronaca
Erano gli ultimi due corpi rimasti nelle acque maldiviane. Il 19 maggio erano stati recuperati Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone dal team di subspeleologi finlandesi
Recuperati dalle grotte delle Maldive gli ultimi due corpi delle sub italiane Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal
Icona dei commenti Commenti

Alla fine sono stati riportati tutti in superficie. Il team di subspeleologi finlandesi ha recuperato i corpi dei due ultimi sub italiani morti alla Maldive il 14 maggio durante un’immersione in una grotta a oltre 50 metri di profondità.

Si tratta di Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal. Le immersioni erano riprese la mattina del 20 maggio, dopo che ieri i sommozzatori avevano recuperato Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. I loro corpi si trovavano nel terzo ambiente delle grotte di Alimathà, la parte più profonda.

Nei giorni scorsi era stato possibile recuperare solo il cadavere dell’istruttore capobarca, il padovano Gianluca Benedetti, la quinta vittima, perché si trovava all’ingresso della grotta con le bombole completamente scariche. Le ricerche erano state interrotte il 16 maggio per la morte di uno dei sommozzatori maldiviani, il sergente maggiore Mohamed Mahudhy, a causa della sindrome da decompressione. Muriel Oddenino è di Poirino, è una ricercatrice dell’ateneo genovese e originaria del Torinese.

Giorgia Sommacal è invece la figlia della ricercatrice Montefalcone, morta con lei. Mentre i corpi verranno portati oggi in obitorio, la Procura di Roma ha già aperto un’indagine per per omicidio colposo. In base a quanto si apprende, i pm di piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Gli inquirenti raccoglieranno anche le testimonianze dei 20 connazionali, rientrati in patria il 18 maggio, che erano a bordo della safari boat “Duke of York”.

Gli inquirenti, che affideranno delega alle forze dell’ordine, ascolteranno anche i 20 connazionali che erano a bordo della safari boat “Duke of York” e che sono rientrati in Italia il 18 maggio. Intanto i sub finlandesi impegnati nelle operazioni di recupero hanno consegnato alla polizia maldiviana le telecamere GoPro e diverse attrezzature subacquee recuperate dentro il sistema di grotte dove sono stati ritrovati i corpi. I dispositivi potrebbero dare elementi chiave per chiarire gli ultimi momenti, compreso il percorso seguito dai sub, la profondità raggiunta, le condizioni di visibilità e le eventuali difficoltà tecniche.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione