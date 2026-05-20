Erano gli ultimi due corpi rimasti nelle acque maldiviane. Il 19 maggio erano stati recuperati Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone dal team di subspeleologi finlandesi

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Alla fine sono stati riportati tutti in superficie. Il team di subspeleologi finlandesi ha recuperato i corpi dei due ultimi sub italiani morti alla Maldive il 14 maggio durante un’immersione in una grotta a oltre 50 metri di profondità.

Si tratta di Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal. Le immersioni erano riprese la mattina del 20 maggio, dopo che ieri i sommozzatori avevano recuperato Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. I loro corpi si trovavano nel terzo ambiente delle grotte di Alimathà, la parte più profonda.

Nei giorni scorsi era stato possibile recuperare solo il cadavere dell’istruttore capobarca, il padovano Gianluca Benedetti, la quinta vittima, perché si trovava all’ingresso della grotta con le bombole completamente scariche. Le ricerche erano state interrotte il 16 maggio per la morte di uno dei sommozzatori maldiviani, il sergente maggiore Mohamed Mahudhy, a causa della sindrome da decompressione. Muriel Oddenino è di Poirino, è una ricercatrice dell’ateneo genovese e originaria del Torinese.

Giorgia Sommacal è invece la figlia della ricercatrice Montefalcone, morta con lei. Mentre i corpi verranno portati oggi in obitorio, la Procura di Roma ha già aperto un’indagine per per omicidio colposo. In base a quanto si apprende, i pm di piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Gli inquirenti raccoglieranno anche le testimonianze dei 20 connazionali, rientrati in patria il 18 maggio, che erano a bordo della safari boat “Duke of York”.

Gli inquirenti, che affideranno delega alle forze dell’ordine, ascolteranno anche i 20 connazionali che erano a bordo della safari boat “Duke of York” e che sono rientrati in Italia il 18 maggio. Intanto i sub finlandesi impegnati nelle operazioni di recupero hanno consegnato alla polizia maldiviana le telecamere GoPro e diverse attrezzature subacquee recuperate dentro il sistema di grotte dove sono stati ritrovati i corpi. I dispositivi potrebbero dare elementi chiave per chiarire gli ultimi momenti, compreso il percorso seguito dai sub, la profondità raggiunta, le condizioni di visibilità e le eventuali difficoltà tecniche.