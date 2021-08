Prime iniezioni per gli over 40 in caduta libera

Dodici anni fa a Repubblica bastava un giornalista (D’Avanzo) per fare 10 domande a B.. Ieri a Repubblica si son messi in undici, direttore compreso, per non farne neanche una alla Cartabia. E riempire due pagine con le sue risposte sottovuoto spinto. Fior da fiore. 1. “La riforma attua il principio costituzionale di ragionevole durata […]

Il “nuovo” colosseo, l’arena della discordia Dario Franceschini lo ha detto anche al premier Draghi, in una conversazione “rubata” all’inaugurazione del G20 della Cultura: l’arena del Colosseo sarà completamente ricostruita “forse per le elezioni del ‘23”. Le polemiche e le contestazioni a questo progetto sono state diverse, ma per dirla col premier, “se uno ascolta troppo gli esperti non fa nulla”. […] di Leonardo Bison

Niente regime speciale per i colletti bianchi: la “manina” di FI e Lega Raccontano che le “manine” siano due. Che si sono mosse all’unisono, coordinate insieme ai capidelegazione in Consiglio dei ministri e in collegamento diretto – via telefono – con quel Roberto Garofoli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che ormai è l’uomo intitolato a raccogliere gli umori e a trasformarli in leggi durante le trattative più difficili. […] di Giacomo Salvini

Porte girevoli Solinas cerca già un lavoro: vuole fare il giudice del Tar “Piano B” – Il presidente sardo si è iscritto a un concorso che si terrà a Roma in novembre, ma il suo mandato in Regione scade nel 2024 di Ilaria Proietti e Andrea Sparaciari

“Casta siempre” Calderoli si tiene il superattico del Senato. Solo lui (e un altro leghista) non rinunciano Alui piace più fischiettare il repertorio di Vasco Rossi, ma c’è chi giura che abbia imparato ad apprezzare pure Puccini da quando si è piazzato all’ultimo piano di Largo de’ Chiavari, foresteria del Senato con terrazzo vista Sant’Andrea della Valle, chiesa resa immortale per l’amore tra Tosca e Cavaradossi: non si sa se Roberto Calderoli […] di Ilaria Proietti

In Libano è esplosa anche la fame Si sta avvicinando il primo anniversario della più grande esplosione non bellica dell’era moderna e i libanesi si preparano a scendere nuovamente in piazza per protestare contro una classe politica che ha portato il Libano alla bancarotta non solo economica, ma anche sociale. La mega-deflagrazione del porto di Beirut lo scorso 4 agosto a causa […] di Roberta Zunini

Poteri – L’allarme dei magistrati I trucchi dei politici per “imbrigliare” i pm e frenare le indagini Non c’è solo la norma sul Parlamento che detterà ogni anno la linea ai procuratori sulle priorità di indagine, con buona pace della Costituzione, a preoccupare i pubblici ministeri. Ci sono soprattutto un altro paio di norme, rimaste sotto traccia, che sono ritenute un’altra via della politica per imbrigliare le inchieste, per svuotarle e così, […] di Antonella Mascali

Richieste – Offensiva d’autunno La destra ora ci riprova su Severino e salva-B. Enrico Costa, avvocato e deputato di Azione, sostiene che è solo una questione di tempi: “Adesso non si poteva anche modificare l’abuso d’ufficio perché la riforma Cartabia sarebbe stata rinviata a dopo l’estate, ma a settembre ci arriveremo”. Dopo l’approvazione della riforma della Giustizia, il sentimento nel centrodestra è quello di chi ha capito che, […] di Gia.Sal.

Ricordati che devi soffrire: Matteo, filosofo del sudore Controcorrente, certo, come da titolo del suo libro: che poi andare controcorrente con quel popò di yacht su cui ha fatto le vacanze non è manco difficile. Ma anche Controsenso, perché – guardando e riguardando il video in cui ammannisce retorica del sacrificio in posa da Lele Mora – ci è venuto il sospetto che […] di Marco Palombi

Tentar non nuoce Figliuolo s’affida alla Madonna del Grappa Pellegrinaggio – Dopo Santa Rita, la vergine in cima al monte simbolo della grande guerra di Giuseppe Pietrobelli

l caso – Il pm che svelò i verbali non si astenne dall’indagine Storari valutò l’arresto della segretaria di Davigo Davanti al Csm, due giorni fa, il pm Paolo Storari ha eccepito l’incongruenza di uno dei tre capi d’incolpazione che gli vengono contestati: non essersi astenuto, nell’ottobre 2020, dall’indagine sulla fuga di notizie che riguardava i verbali di Piero Amara sulla presunta Loggia Ungheria. Una copia non firmata dei verbali in questione, in formato Word […] di Gianni Barbacettoe Antonio Massari

Processo Nigeria Il video di Amara? Eni sapeva tutto “Prova regina” – Il Pm de pasquale accusato di averlo nascosto. Invece era noto di G. B. e A. Mass.

L’affare dei dati Ma quali pacchi, Amazon fa il 54% degli utili col cloud La pubblicazione dei conti trimestrali di Amazon è come una plastica rappresentazione di cosa è davvero la gig economy nella fase del dominio pieno e incontrollato delle grandi OTT (over the top) sul mercato: qualunque cosa facciano quelle aziende, qualunque servizio offrano, il loro vero business sono i dati. Amazon è la rappresentazione più cogente […] di Marco Franchi

Questioni comiche – Effetti divertenti Serpenti che parlano, nasi rotti sul muro e bici per dimagrire “Dio? Il suo primo errore è stato il serpente parlante” (Ricky Gervais) LE STRUTTURE ANTROPOLOGICHE DELL’IMMAGINARIO E LA PRASSI DIVERTENTE Come dicevamo la volta scorsa, l’antropologia dell’immaginario di Gilbert Durand (1963) classifica le immagini seguendone la produzione lungo il tragitto antropologico che dai riflessi primari arriva alla socio-cultura. I simboli che animano l’immaginario umano si […] di Daniele Luttazzi