Jannik Sinner non giocherà agli Internazionali di Tennis di Roma. È stato lo stesso campione, numero 2 nella classifica mondiale, ad annunciarlo con un post sui social: “Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all’anca devo annunciare che purtroppo non potrò giocare a Roma”, ha scritto su Instagram Sinner.

“Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto. Non vedevo l’ora di tornare e giocare a casa davanti al pubblico italiano”, ha spiegato il tennista rassicurando poi i fan che lo attendono con ansia: “Verrò comunque a Roma per qualche giorno e passerò al Foro Italico. Grazie per i vostri messaggi di supporto che apprezzo tantissimo! Ora lavorerò con la mia squadra e i medici per essere pronto per Roland Garros”, ha concluso.

La defezione del numero due al mondo dal torno di casa segue di pochi giorni quella di Carlos Alcaraz, che non parteciperà al torneo del Foro Italico perché ancora sofferente per l’infortunio al braccio. Ancora da confermare, invece, la presenza di Medvedev, uscito anzitempo dall’Atp 1000 di Madrid sempre per infortunio. Con queste assenze, quindi, l’evento italiano non può che perdere di fascino, specie perché tutti i tifosi non vedevano l’ora di accogliere il campione azzurro. Sinner ha iniziato a sentir dolore all’anca durante l’Atp Master 1000 di Montecarlo, poi perso in finale contro Tsitsipas: il problema si è riacutizzato a Madrid, dove l’altoatesino ha dovuto rinunciare al quarto di finale proprio per il persistere del dolore. Ora la doccia gelata della mancata partecipazione a Roma, ultimo appuntamento su terra rossa prima del Roland Garros, dove – a questo punto – si spera di rivedere il miglior Sinner.