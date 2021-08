Giuseppe Conte, sulla Stampa, dice due cose giuste e una sbagliata. La prima giusta è che, in una maggioranza del genere, è già un miracolo se i 5Stelle – soli contro tutti – hanno salvato il grosso dei processi dalla morte sicura prevista dalla schiforma Cartabia modello base. La seconda è che non c’è alcuna […]

Covid-19 Green pass a lavoro e scuola. Governo diviso, altro rinvio La maggioranza litiga e le decisioni slittano. Ancora ieri sera la cabina di regia per decidere sul green pass, per i trasporti e l’obbligo vaccinale per il personale scolastico, non era ancora stata convocata. E con ogni probabilità slitterà da oggi a domani con il decreto che dovrebbe essere approvato giovedì. Ma nel governo, in […] di Roberto Rotunno e Giacomo Salvini

Attacco hacker – Sito vaccini in tilt. Zingaretti: “Terroristi” L’assalto pianificato 2 mesi fa. “Sicurezza nazionale a rischio” “Siamo vittime di un attacco terroristico”. La dichiarazione del presidente del Lazio, Nicola Zingaretti, è molto forte, sebbene mutuata da una frase recente del presidente Usa, Joe Biden. “C’è in ballo la sicurezza nazionale”, azzarda il presidente del Copasir, Adolfo Urso, che oltre all’audizione odierna della ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha ottenuto per domani la […] di Vincenzo Bisbiglia

Dietro gli ori, il carrozzone: 10 mln l’anno e alcune ombre Il presidente del Coni Giovanni Malagò salta lesto sul carro dell’atletica, lasciandosi alle spalle i fallimenti di ciclismo e scherma, capitalizzando così l’impresa di Marcell Jacobs nei 100 metri e di Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Un carro prima scricchiolante, ma rimesso in piedi dalla gestione del presidente federale, l’ex mezzofondista Stefano Mei che […] di Lorenzo Vendemiale

Senato Riforma delle pensioni, i sindacati bocciano i bonus di Calderoli. Che inguaia Casellati Raccontano che Sua Presidenza, Maria Elisabetta Alberti Casellati, abbia un diavolo per capello: ce l’ha con il suo vice Roberto Calderoli, che ha rischiato di farle fare la fine di Maria Antonietta: c’è di mezzo la riforma delle pensioni dei dipendenti di Palazzo e il leghista, che ha la delega al personale, ha fatto il […] di Ilaria Proietti

Loredana Bertè “L’amore va dove gli pare: Lgbtq significa umanità” “I pregiudizi sono ovunque: persino il mio ex Panatta non gradiva Zero. Io sto con gli eccentrici: spero che un giorno saremo tutti liberi, senza acronimi” di Loredana Bertè

Giustizia – La fiducia al ddl I mal di pancia M5S non si placano: oggi Bonafede spiega il sì La guerra al governo molto diverso dal suo l’aveva messa sul tavolo, come arma e forse tentazione: anche di fronte ai deputati, appena martedì scorso. E d’altronde aveva seriamente pensato allo strappo, soprattutto nei giorni in cui meditava di farsi una sua lista, quelli dello scontro con Beppe Grillo. Ma ora Giuseppe Conte deve diventare […] di Luca De Carolis

Fact checking La legge dell’ex Guardasigilli, “salvi i 2/3”: ecco cosa cambia La riforma della Giustizia può riservare ancora sorprese. Quelle previste nel testo, al voto in aula, infatti sono deleghe del governo cui seguiranno decreti legislativi. Ed è su questo che importanti esponenti del M5S già parlano di nuove battaglie in merito agli aspetti della riforma che poco sono piaciuti. Lo ha detto Giuseppe Conte a […] di Valeria Pacelli

Statuto 5S – Fino a stasera le urne online Conte va a Bologna e rilancia i giallorosa: “Il Pd nostro alleato” Nel giorno in cui gli attivisti cominciano a votare il suo Statuto e il quorum è un obiettivo e una preoccupazione, Giuseppe Conte indica la rotta, ancora, all’ormai suo M5S. E porta sempre lì, verso sinistra. Lo ribadisce dalla “rossa” Bologna, partecipando alle commemorazioni per l’anniversario dell’attentato alla stazione e ribadendo non solo il sostegno […] di Ldc e L.Giar.

Fallimento – Ex superpotenza – Patrimonio disperso La Cenerentola ora è la scherma senza maestri La faccia delusa delle Olimpiadi di Tokyo è quella della scherma. Mentre gli altri festeggiano la disciplina che più nella storia ci aveva portato onore non ha vinto nulla. Per carità, parliamo pur sempre di 5 medaglie. A Rio 2016 erano state 4, sembra già un miglioramento ma in realtà sono aumentate le gare, visto […] di Lor. Ven.

La polemica L’ultima balla sul Fatto: “Tifate contro gli italiani in gara a Tokyo” Ormai abbiamo fatto l’abitudine a rassegne stampa televisive e radiofoniche che ignorano le prime pagine del Fatto, spesso colpevoli di interrompere il filo del racconto tra un quotidiano e l’altro, esponendo tesi ritenute al limite della sovversione. Quando però, anziché ignorarci, si dicono falsità sul nostro conto, urge perlomeno chiarire. Ieri Salvatore Merlo del Foglio, […] di fq

I numeri I ricatti via Internet puntano la sanità: 250 casi nel 2020 L’epidemia degli attacchi hacker con il ransomware, il software che blocca i sistemi informatici con virus o malware che possono essere rimossi solo dopo il pagamento di un riscatto (ransom) è in piena crescita in tutto il mondo. Con il 20% delle intrusioni a livello globale nel 2020 (250 circa su oltre 1.250) la sanità […] di Nicola Borzi

Procura di Milano Csm, il Pg: “Storari doveva denunciare”. Oggi la decisione sul trasferimento del pm Oggi è il giorno del giudizio cautelare per Paolo Storari, il pm milanese accusato di una serie di violazioni disciplinari dalla Procura generale della Cassazione, concatenate alla consegna a Piercamillo Davigo, ex togato Csm, di verbali segreti resi da Piero Amara sulla presunta loggia Ungheria. Il pg Giovanni Salvi ha chiesto il trasferimento provvisorio da […] di Antonella Mascali

Dopo il caso Gkn Logista, licenziati altri 90 lavoratori via WhatsApp “Da lunedì 2 agosto lei sarà dispensato dall’attività lavorativa. Cordiali saluti”. Poche parole inviate tramite Whatsapp per comunicare a 90 dipendenti della Logista, multinazionale monopolista nella distribuzione del tabacco, nella serata di sabato 31 e con sole 36 ore di preavviso, il licenziamento. A denunciare l’accaduto, dopo il caso di Gkn, è il sindacato Si […] di RQuotidiano

I magistrati di Pisa Ragazzo bruciato, “venne istigato a togliersi la vita” La Procura di Pisa ipotizza il reato di istigazione al suicidio nel fascicolo aperto sulla morte di Francesco Pantaleo, lo studente universitario di 23 anni, di Marsala, trovato carbonizzato nelle campagne di Pisa il 25 luglio. Tra gli accertamenti tecnici, oltre all’autopsia, in programma domani, vengono incaricate anche indagini specialistiche sul web e sui dispositivi […] di RQuotidiano