Il massacro della scuola Diaz, i depistaggi e i verbali falsi firmati da funzionari ai vertici della polizia italiana, secondo Amnesty International “la più grave violazione dei diritti umani in un Paese democratico avvenuta nel Dopoguerra”. Gli orrori della caserma di Bolzaneto, dove vennero portati i manifestanti arrestati illegalmente, torturati per giorni, umiliati, costretti a […]

Da una settimana i migliori pennivendoli del bigoncio ci accusano di essere anti-italiani e anti-patriottici perché non ci siamo uniti al coro di retorica per la vittoria della Nazionale (anzi di Draghi) agli Europei di calcio e alle notti magiche inseguendo il Covid. Il caso vuole che proprio un anno fa, il 17 luglio 2020, […]

Covid-19 – La quarta ondata Ecco i focolai del tifo per l’Italia. Sardegna-Sicilia: cifre da giallo Per il secondo giorno consecutivo sono aumentati i malati di Covid nelle terapie intensive. Ieri +8, sono 161 e altri 1.088 nei reparti ordinari. Numeri bassi, certo, ben lontani dai record di 4.000 e 30 mila. C’è l’estate, ci sono i vaccini, si infettano soprattutto i giovani sotto i 29 anni che raramente si ammalano. […] di Alessandro Mantovani

Intervista – Madre di uno studente “Aiuto, i nostri ragazzi bloccati negli Emirati sono ormai al limite” Per capire cosa sia successo ai 270 ragazzi in vacanza studio con l’Inps a Dubai (di cui 200 col Covid, in quarantena) bisogna fare un po’ d’ordine e capire, innanzitutto, perché mentre c’è una pandemia in corso tanti ragazzi minorenni e maggiorenni siano in viaggio per il mondo, con tutti i rischi connessi. Perché sia […] di Selvaggia Lucarelli

Vertici – Rischia Marinella Soldi, Berlusconi vuole Agnes Rai, colpo di coda del Caimano per far fuori il nome di Draghi L’asse Lega-Forza Italia potrebbe andare avanti. Mercoledì prossimo, in Vigilanza, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi cercheranno di fare tombola portando Simona Agnes, figlia di Biagio Agnes, alla presidenza della tv pubblica. Queste sono le notizie che filtrano da Parlamento e Viale Mazzini. Non è detto che l’operazione riesca. Anzi, allo stato attuale è Marinella Soldi […] di Gianluca Roselli

Lo spot – Il decreto Grandi navi fuori Venezia? Zaia&C. vogliono 100 mln Il governo firma una cambiale in bianco: o indennizza il concessionario della Regione e gli armatori o si sconfessa con la mega-stazione in Laguna di Andrea Moizo

le casse del partito “Con le mini-leghe i 49mln spariscono in mille rivoli” Non solo una nuova Lega, ma tante associazioni regionali da creare anche per far confluire denaro dal centro alla periferia e mettere al sicuro “il tesoretto” del partito. Soldi, in parte, a rischio sequestro dalla Procura di Genova, che dal 2018 cerca i 49 milioni di rimborsi pubblici. Sul tavolo deicommercialisti della Lega, Alberto di […] di Marco Franchi e Davide Milosa

Il Racconto d’autore – La stazione di polizia kafkiana Calpestare le aiuole è un reato che merita una pena esemplare Era partito presto, eccitato dal pensiero della vacanza che lo aspettava: un’intera settimana per visitare quel Paese straniero che sognava da anni. Quando fu in dogana un funzionario passò ad avvisare che la sosta sarebbe durata un paio d’ore. Starsene lì in carrozza tutto quel tempo ?, aveva pensato. La giornata era bella luminosa. Scese. […] di Andrea Vitali

Germania Si scalda il clima politico. L’alluvione colpisce i Verdi La catastrofe – Soccorritori in azione nei Länder colpiti, centinaia i morti. Prima delle urne, i Verdi non danno la colpa al riscaldamento globale di Michela AG Iaccarino

Salvaladri – Maggioranza divisa Giustizia, il Pd prova a mediare col M5S ritardando la “riforma” Lunedì Giuseppe Conte tornerà a Palazzo Chigi per incontrare Mario Draghi. L’appuntamento era atteso, ma è stato messo in agenda ieri dalla Presidenza del Consiglio: i tempi per questo faccia a faccia erano maturi a prescindere dall’attualità parlamentare, visto che Conte ha appena preso ufficialmente la guida del Movimento 5 Stelle, dopo settimane di guerra […] di Wanda Marra e Paola Zanca

Le toghe – “Morte del processo penale” L’Anm fa a pezzi la Cartabia: “In fumo 150 mila appelli” L’avvocato Franco Coppi ha fatto un’inversione a “U” che ha del miracoloso, manco Paolo di Tarso sulla via di Damasco. E così, dopo averla demolita nei giorni scorsi, ieri alla Camera ha giurato che la riforma ammazza-processi targata Cartabia qualche difettuccio ce l’ha: ma “è una necessità dolorosa”, facendo la gioia della sua allieva diletta […] di Ilaria Proietti

5 Consigli Regionali L’aiutino dei governatori per i referendum leghisti Il via libera ai referendum della Lega (e dei Radicali) per accogliere di nuovo i corrotti in Parlamento non passerà più dalla “volontà popolare”, intesa come le 500mila firme raccolte in 120 giorni dai militanti in tutta Italia, bensì dalla votazione verticistica di sei mozioni in 5 consigli regionali, come prevede l’articolo 75 della Costituzione. […] di Vincenzo Bisbiglia

Enrico Zucca – Il pm che sostenne l’accusa “Quella fu tortura. Il termine di 2 anni falcidia i processi” “Èillogico istituire un limite fisso di durata dei processi. Non esiste in nessun Paese al mondo. Urta contro il termine ragionevole che va applicato alla durata del processo. Non si può mettere fine a qualsiasi tipo di vicenda, a prescindere dalla sua complessità degli accertamenti e dalla gravità dei fatti con questa specie di rien […] di M. Gra. A. Man.

Conto alla rovescia – Ma dopodomani si riapre tutto E ora nel Regno Unito risalgono pure i decessi. +57% in una settimana Idati dei contagi del Regno Unito sono da picco pandemico: i positivi ieri erano 51.870, quasi 278mila l’ultima settimana, in aumento del 34.9% su quella precedente. Trend in salita rapidissima da quando si è diffusa la Delta, più contagiosa e ormai prevalente. I decessi restano bassi in termini assoluti, 49 ieri, 277 in settimana, ma […] di Sabrina Provenzani

I comuni contro Zinga Lazio, turismo sul litorale rovinato dai rifiuti. I sindaci: “La Regione non ci dà gli impianti” Basta un impianto per il trattamento dei rifiuti che va in manutenzione per tre settimane e la stagione estiva del litorale meridionale del Lazio è rovinata. E stavolta Virginia Raggi non c’entra nulla. Da ieri 56 comuni a sud di Roma e della provincia di Latina sono sommersi dai rifiuti. Il caos è dovuto alla […] di Vincenzo Bisbiglia

Giochi 2022 Londra boicotta le Olimpiadi cinesi in nome degli Uiguri La Camera dei Comuni britannica ha approvato, all’unanimità, una mozione per chiedere al governo il boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi invernali di Pechino del 2022, se il governo cinese non porrà fine ad abusi e atrocità contro la popolazione della Regione Autonoma Uigura dello Xinjiang. La mozione è stata introdotto a Westminster dal gruppo interparlamentare IPAC, […] di Sabrina Provenzani

L’intervista – Kirill Martynov “Altro che Trump, qui ci chiudono” La Novaya Gazeta, i metodi del Cremlino nel voto Usa 2016 e la censura di M.A.G.I

Fenomeni – Compiti per adulti Il “Quaderno delle vacanze” già in top ten. Come “riforestare” la mente “Le lunghe passeggiate sulla spiaggia e l’autostrada bloccata. La granita annacquata, un cocktail al tramonto. Il tormentone che ci piace ma non possiamo ammetterlo, quella vitale sensazione di non aver la più pallida idea di che ore siano. L’estate italiana è queste cose e molte di più. È imperfetta, a volte molesta e spesso magica”. […] di Carlotta Vissani