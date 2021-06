Nel 1997, dopo tre anni di direzione del Giornale al posto di Indro Montanelli, Vittorio Feltri se ne va. E Berlusconi (Silvio, non Paolo, sedicente editore) offre la direzione al cofondatore del quotidiano: Enzo Bettiza. Il quale accetta per qualche minuto, finché scopre che sarà direttore per finta, perché quello vero è Maurizio Belpietro: “Una […]

Paese che vai, variante che trovi: è allerta Delta Il caldo, ce lo ripetiamo dalla scorsa estate, frena la circolazione del virus. A scanso di ulteriori illusioni, però, dall’altra parte del mondo, in Australia, dove è inverno, la variante Delta ieri ha messo in lockdown mezza Sydney. Ma anche in Israele – il Paese più vaccinato del mondo – nel pieno dell’estate mediterranea, si […] di Laura Margottini

30 giugno – Governo e lavoro Allarme licenziamenti: “C’è un rischio sociale” Lamorgese e il Garante per gli scioperi temono proteste. Landini promette battaglia. Lunedì il dl per prorogare il blocco per moda e tessile di Marco Palombi

L’inchiesta/4 – Dietro il boom di Fratelli d’Italia Europa e Usa: Meloni studia da premier, ma recluta Orbán Avolte il navigatore satellitare della politica impone giri molto più intricati rispetto al percorso suggerito. Tra via della Scrofa e Palazzo Chigi, per esempio, i dieci minuti a piedi calcolati dal gps non tengono conto di un costante lavoro di accreditamento internazionale che negli ultimi anni ha portato Giorgia Meloni a continue trasferte europee e […] di Lorenzo Giarelli e Giacomo Salvini

Pari opportunità Manzione, la renziana fa incetta di incarichi: altri 33mila euro dal ministero della Bonetti Renziana sì, e dunque mica fessa. Antonella Manzione, già vigilessa di Firenze chiamata un bel giorno a Roma per essere piazzata sulla poltrona di capo del Dipartimento affari giuridici di Palazzo Chigi dal suo sindaco diventato premier, è una virtuosa che neppure Fregoli: non ha fatto in tempo a impratichirsi di tuberi e pomodori alla […] di Ilaria Proietti