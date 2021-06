Nella diretta di #MillenniuMLive di questa settimana si parlerà dell’inchiesta del reporter Ian Urbina (The Outlaw Ocean Project’s) sulla Golden Lead, l’impresa cinese che produce mangime per pesci in Gambia. Un’attività invasiva e altamente inquinante che sta mettendo in ginocchio l’economia del piccolo paese africano, depredando le sue riserve ittiche e azzerando il turismo. Segui la diretta con Ian Urbina e con Mario Portanova (FQ MillenniuM). Introduce Alessandro Madron.

