Oltre 2.700 persone, una grande discoteca a cielo aperto e tanta musica. Il primo evento musicale covid-free dell’estate 2021 si chiama ‘The vibe is on‘ e si è svolto sabato 19 giugno in un noto locale di San Marino. Il primo a cui è stato applicato il cosiddetto modello ‘green pass’: tutti i partecipanti dovevano esibire il certificato di avvenuta vaccinazione, dimostrare di essere guariti dal Coronavirus negli ultimi 6 mesi o, in alternativa, presentare il risultato di un tampone negativo eseguito nelle 48 ore precedenti. In alternativa, all’interno stesso della discoteca – come riporta Il Resto del Carlino – era anche presente una postazione dove eseguire i tamponi rapidi, consentendo a tutti di vivere la serata in sicurezza anche senza indossare le mascherine.

“Abbiamo dimostrato – commentano gli Organizzatori – che è possibile organizzare eventi in perfetta sicurezza e osservando le disposizioni per il contenimento del contagio”. Alla serata hanno lavorato circa 250 persone tra operatori, tecnici, pr e oltre 100 steward che avevano il compito di verificare le certificazioni esposte dai partecipanti e sorvegliare la postazione in cui si effettuavano i tamponi.