C’è mancato davvero pochissimo: Victoria De Angelis ha rischiato di essere investita da uno scooter che stava passando sulla pista ciclabile dove la bassista si era appena soffermata. Siamo ad Amsterdam. La band, scesa dall’auto, si è trovata davanti un gruppo di fan. Victoria si è soffermata qualche attimo sulla pista per bici e scooter prima di raggiungere gli altri: giusto il tempo per far arrivare un motorino a gran velocità e per essere salvata da Damiano David. Il video, postato su Twitter, è diventato subito virale. I Maneskin, sani e salvi, sono anche settimi nella top ten Uk, prima volta per una band italiana.