Il brano non è Zitti e Buoni che è sì nella Official Singles Charts ma non è mai andato oltre il diciassettesimo posto: ora si trova (in discesa) al 57esimo. Si tratta di I Wanna Be Your Slave che è settimo nella top 10 Uk, prima volta per una band italiana. Al primo posto Olivia Rodrigo, poi Weeknd, Doja Cat ft SZA, Galantis/Guetta/LittleMix, ancora Olivia Rodrigo, Arrdee e poi ecco i Maneskin. Fa un certo effetto vedere, dopo di loro, rispettivamente alla posizione 17 e alla 20, Lorde e i Coldplay. Nessun paragone, per carità: circostanze e platee, al momento. La band di Chris Martin gioca naturalmente un altro campionato.