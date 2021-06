“Mi ha invitato a casa sua voleva parlarmi di un nuovo programma televisivo. Ho accettato l’invito e a un certo punto, mentre sorseggiavo dell’acqua versatami da lei nel bicchiere, ho iniziato a vedere offuscato“, questo è l’inizio del racconto di Fabrizio Cilli, ex corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Come riportato da Libero, direttamente dal pronto soccorso l’uomo ha descritto sui social la notte da incubo in cui è stato “drogato in cambio di favori sessuali” da una misteriosa donna.

“Dopo sono svenuto causandomi la rottura del menisco del ginocchio destro. La mattina mi sono svegliato nel suo letto dopo dieci ore, mi ha detto ‘non ti crederà nessuno’. Porterò tutto a chi di dovere”, ha continuato a raccontare sui propri social. E poi ancora ha detto: “Quando mi sono svegliato mi sono ritrovato questi segni. Mi ha morso, non so cosa mi ha fatto. E mentre dormivo mi ha tirato delle forchettate sul petto. Sono tutto segnato per non parlare del taglio alla pancia. Mi ha rovinato fisicamente e psicologicamente”.

Una storia alla quale qualche commentatore non crede. Ed è proprio a loro che si è rivolto, aggiungendo: “Non sto benissimo, ringrazio tutte le persone che mi hanno scritto. Mentre quelle altre persone che mi scrivono messaggi squallidi e che dicono che è tutto architettato, la mia risposta è questa”, ha detto Cilli, inquadrando alcuni farmaci. “Ecco queste me le ha date lo psichiatra perché purtroppo da quando è successa questa cosa non sono stato più bene. La notte mi sveglio con attacchi di panico perché ricordo questa situazione qui“. L’ex volto noto del talk di Maria De Filippi ha riportato tutto ai carabinieri. La donna, sostiene Cilli, sarebbe una maniaca seriale che ha fatto cadere nella propria trappola anche altri due protagonisti di Uomini e Donne.