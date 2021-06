L’estate sta arrivando, i divi americani invece sono già qui. Se gli italiani non vanno a Hollywood, gli hollywoodiani vengono in Italia e anche se geolocalizzarli al posto giusto nel momento giusto è complicato, con un po’ di fortuna può capite di incrociare il proprio idolo. No, non è una puntata di Celebrity Huntend, solo un nuovo capitolo di una vecchia storia d’amore, quella tra le star americane e l’Italia: uno dopo l’altro e complici i green pass vaccinali, ecco dunque nuovi arrivi e graditi ritorni, da Venezia all’Umbria, passando per le calette dell’Isola d’Elba e la Costiera Amalfitana.

ROMANTICA VENEZIA PER BLOOM-PERRY

Tra i primi a rimettere piede in Italia, spicca la coppia Katy Perry e Orlando Bloom, con tanto di figlia Daisy Love e cagnolino Buddy. La pop star e il divo non si sono fatti mancare nulla, dalla visita a un vetraio di Murano al giro in gondola, poi ancora passeggiate tra le calle e i canali, foto romantiche e immancabili cliché (c’è pure la Stories con il pizzaiolo e quello con lo spritz in mano), il tutto documentato passo dopo passo su Instagram. Con un po’ di fortuna, era possibile pizzicarli a Campo Santa Margherita o alla Giudecca. E c’è già chi ipotizza che la coppia sia alla ricerca di una nuova location per il matrimonio: dopo le due cerimonie programmate – la prima in Giappone, la seconda nella loro tenuta a Montecito (nella stessa strada abitano anche Harry d’Inghilterra e Meghan Markle) – e slittate causa Covid, potrebbero decidere di sposarsi proprio a Venezia.

BON VOX TRA TOSCANA E LIGURIA

Puntuale come ogni estate, è cominciata la caccia alle barche dei famosi. Come il Cyan, un 42 metri con 14 cabine di proprietà di The Edge, il chitarrista degli U2 (che per altro l’ha messo anche in affitto a 162 mila euro la settimana): a bordo in questo periodo c’è anche Bono Vox e i due artisti se la stanno spassando con le rispettive famiglie a largo di Toscana e Liguria. In questi giorni, hanno fatto tappa prima a Porto Venere, poi all’Isola Palmaria poi, per evitare occhi indiscreti, hanno deciso di navigare tra le calette più nascoste dell’Isola d’Elba. La caccia a Bono è apertissima.

IL RITORNO DEI CLOONEY

Giubilo in tutto il regno comasco: i Clooney sono tornati a Laglio. Dopo un lunghissimo anno e mezzo d’assenza, causa Covid, George Clooney e Amal Alamuddin hanno fatto le valigie e riaperto i battenti di Villa Oleandro, a Laglio. Con la scusa di festeggiare il compleanno dei gemelli Ella e Alexander, la golden couple si è piazzata nella dimora e promettere di restarci per tutta l’estate (facendo da pendolari con Londra e Los Angeles), possibilmente in compagnia di tanti amici illustri. I vip watcher sono in allerta ma occhio all’«ordinanza Clooney»: per proteggere la famiglia Clooney dall’invadenza di curiosi e paparazzi, resta valido il divieto di appostarsi davanti alla Villa, anche sul lago con le barche private.

TUTTI PAZZI PER L’UMBRIA

A colpi di «Lovely Umbria», Robert Downey Jr. ha fatto sapere via social al mondo di essere in vacanza in Italia: Iron Man se l’è spassata tra Assisi e Norcia (ma ha sconfinato in Toscana, a Cortona, dov’è stato riconosciuto nonostante mascherina e occhiali da sole) e con il collega e amico Jeremy Strong ha fatto pure tappa a Solomeo per fare visita al re del cashmere, Brunello Cucinelli. Grand tour italiano in atto anche per Anthony Hopkins, che sta documentando via Instagram il suo viaggio cominciato a Roma e proseguito tra l’Umbria e la Toscana.

C’È ED WESTWICK IN COSTIERA

Per festeggiare il suo compleanno, Ed Westwick ha scelto la Costiera Amalfitana: la star di Gossip Girl è infatti tornato in Italia, dov’era già stato in vacanza lo scorso anno con la fidanzata, la modella sudafricana Tamara Francesconi. La coppia ha soggiornato nell’iconica Villa Cimbrone, hotel deluxe di Ravello, poi si è concessa cene sotto le stelle e uscite in barca lontana da occhi curiosi. Prima di ripartire per Londra, hanno fatto tappa a Firenze e si sono concessa una visita agli Uffizi. La Bell’Italia non tradisce mai.