Assalto a un mezzo portavalori sull’autostrada A1 tra Modena e Bologna, in particolare all’altezza del km 178, in territorio Modenese nei pressi di Castelfranco. A quanto si apprende i ladri hanno messo dei chiodi sull’asfalto e sbarrato la strada costringendo due tir a mettersi di traverso lungo la carreggiata. Sono stati sparati colpi d’arma da fuoco e un veicolo è stato dato alle fiamme. Alla fine, la banda è fuggita e non ci sono stati feriti.