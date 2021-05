Ormai non è più un mistero. Damiano David ha una fan speciale che, da quasi quattro anni, lo supporta in ogni sua mossa. Finora rimasta dietro le quinte, durante l’Eurovision Scon Contest 2021, Giorgia Soleri, affermata modella, si è esposta (e non poco) a supporto del proprio fidanzato. Classe 1996, la ragazza ha seguito passo dopo passo prima l’esibizione della band, poi i momenti della premiazione.

Prima dell’esibizione Soleri era agitatissima, come ha lei stesso dichiarato in una storia di Instagram. Dopo la messa in onda, poi, ha sottolineato l’emozione per l’esibizione: “Mi sono entusiasmata quando è finita, prima non respiravo. Ero senza parole. Ho anche versato due lacrimine, per fortuna non si è sbavato il trucco”.

Ma l’exploit è arrivato con la vittoria della band. La modella ha postato sui social una foto della sua mano, “ancora tremante”, scrivendo: “Ora mi riprendo, ora mi riprendo. I migliori. Ora lo sa tutta Europa”. “Un’emozione assurda”, ha poi sottolineato in un’altra storia di Instagram.

La fidanzata del frontman per tutta la serata ha seguito passo passo la kermesse anche su Twitter, ricevendo un gran successo e piazzandosi in classifica tra i top influencer della serata.