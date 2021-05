Non poteva mancare lei. La regina del twerking Elettra Lamborghini era a Rotterdam per l’Eurovision Song Contest 2021. A rivelarlo alcune sue storie di Instagram. Il motivo? Sostenere e accompagnare Afrojack sul palco della serata.

L’artista bolognese, che si è da poco sposata con il dj olandese ha prima mostrato un pass per accedere all’Ahoy Arena, con la dicitura “Performers Crew”. Poi durante la serata ha mostrato altri dettagli. Alcune storie su Instagram della cantante, infatti, mostrano la sua presenza sia in camerino, poco prima dell’esibizione del marito, sia insieme ad Afrojack che insieme ai Maneskin. Poi ancora sotto al palco. Quindi di nuovo in aereo, pronta a ripartire questa mattina.

Immancabile anche il suo supporto alla band vincitrice. Lamborghini nello scatto con loro ha scritto: “Daje ragaaa”.