“Damiano dei Maneskin stava sniffando cocaina durante la premiazione”. L’accusa, pesantissima, è circolata in rete, rimbalzata di twitter in twitter, fin da prima che all’Eurovision Song Contest 2021 la band italiana venisse proclamata vincitrice. Ma, come hanno spiegato gli stessi Maneskin durante la conferenza stampa al termine della kermesse e poi in una storia di Instagram, si tratta di una bufala.

Ma andiamo con ordine. Durante la premiazione, in un frame della diretta da Rotterdam, si vede il frontaman della band chino sul tavolo. Una frazione di secondo, ma sufficiente per far girare in rete l’accusa: “Sta sniffando”. La chiacchiera diventa talmente virale, da arrivare non solo ai fan italiani della band, ma anche ai giornalisti stranieri che, prontamente, ne chiedono conto in conferenza stampa, direttamente al gruppo, dando così “credito” alle dicerie da social. Immediata la smentita: “Non ne faccio uso, per favore non ditelo. Non faccio uso di cocaina”. Poi la spiegazione: “Thomas ha rotto un bicchiere“. Quindi un’ulteriore smentita, questa volta dall’account social ufficiale della band che si è detta pronta a fare un test anti-droga, se necessario: “Siamo scioccati rispetto a quanto viene detto da alcune persone su Damiano che farebbe uso di sostanze – scrivono – Siamo davvero contro ogni tipo di droga e non prendiamo mai cocaina. Siamo pronti a fare un test”.

A supporto della band diversi utenti hanno poi mostrato la foto del bicchiere rotto. Evidenziando inoltre che il tavolino era troppo distante sia dal naso che dalla bocca di Damiano e che, inoltre, il frontman stava palesemente festeggiando, semplicemente stringendo i pugni e guardando verso il basso.