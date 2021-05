Luca Ward è stato il primo ospite di Spin-Off, la striscia settimanale che si occuperà ogni martedì alle 15 di libri, cinema e cultura, condotta in diretta sulla pagina Facebook di FqMagazine.it e sul canale YouTube de Il Fatto Quotidiano da Ilaria Mauri e Davide Turrini. Dopo la puntata “0” sulla Notte degli Oscar con ospite il direttore artistico del Festival di Venezia, Alberto Barbera, il “re” del doppiaggio italiano si è raccontato a cuore aperto, presentando la sua biografia Il talento di essere nessuno (Sperling&Kupfer).

La voce di Russell Crowe, Keanu Reeves, Samuel L. Jackson e Pierce Brosnan, è intervenuto in diretta, rispondendo alle vostre domande sul lavoro di una vita: in cabina di doppiaggio a dare voce alle più grandi star di Hollywood. E non poteva mancare l’iconico monologo de Il Gladiatore: “Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell’esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell’unico vero imperatore Marco Aurelio. Padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa… E avrò la mia vendetta, in questa vita o nell’altra”. Un momento da brividi, dove l’attore e doppiatore romano ha recitato diverse parti interpretate durante la sua lunga carriera.

I prossimi appuntamenti di Spin-Off saranno martedì 11 maggio sempre alle 15 con Rocco Siffredi e il suo Sex lessons – Il mio corso di educazione sessuale di Rocco Siffredi (Mondadori), presentato assieme agli autori di Piacere e Fedeltà (Il Mulino), libro che contiene i risultati (sorprendenti) sul rapporto tra i millennials italiani e il sesso. Eccezionalmente Spin-Off tornerà mercoledì 12 maggio alle ore 15 per commentare i David di Donatello 2021 assieme ai premiati.