Oggi Enzo, padre di Francesco Totti, avrebbe spento 77 candeline. Non ce l’ha fatta, stroncato dal Covid qualche mese fa. Su Instagram l’ex Capitano della Roma ha voluto rendergli omaggio con una sua immagine ed una breve ma significativa didascalia: “Ovunque tu sia.. buon compleanno papà!!!! Mi manchi da morire“.

Del rapporto speciale tra Francesco e suo papà ne aveva parlato lo stesso ex giocatore che aveva postato su Instagram una commovente lettera subito dopo la scomparsa del padre. “Scusa per tutte le volte che non ho capito, per gli abbracci mancati, per le parole non dette [..] fai buon viaggio. Tuo Francesco”. Tra i tanti messaggi di cordoglio e di vicinanza in quell’occasione, come oggi, troviamo alcuni ex compagni di squadra come Miralem Pjanic, Marco Borriello, Alberto Aquilani, Jeremy Menez. Ma anche alcuni volti noti dello spettacolo tra cui Pio e Amedeo, Enzo Salvi, Alessandro Cattelan e Achille Lauro.