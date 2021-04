Tre Oscar per Nomadland sono un po’ troppi? Chloé Zhao meglio di David Fincher? Anthony Hopkins meglio di Gary Oldman? Laura Pausini e i candidati italiani sconfitti meritavano di più? E alla fine il politicamente corretto ha davvero trionfato agli Oscar2021? Ne abbiamo parlato in diretta streaming con il direttore del Festival di Venezia, Alberto Barbera che, ancora una volta, ci aveva visto giusto, selezionando Nomadland in Concorso poi diventato Leone d’Oro. Ecco il commento della notte degli Oscar 2021 con Davide Turrini, Ilaria Mauri e Anna Maria Pasetti.