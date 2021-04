“La Lega chiede di dare fiducia agli italiani che hanno dimostrato per un anno pazienza e rispetto delle regole. Non potevamo votare un decreto che continua a imporre chiusure, coprifuoco, limitazioni“. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine del Cdm, che ha registrato lo strappo del partito sul decreto per le riaperture.

“I dati sanitari – sottolinea Salvini – fortunatamente sono in netto miglioramento: negli ultimi giorni sono migliaia i letti di ospedale che si sono liberati. Con rigidi protocolli di sicurezza, con prudenza e mantenendo le distanze, si può anzi si deve tornare a vivere e lavorare al chiuso e all’aperto“.