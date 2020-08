“Io non ho mai sentito questa domanda, che secondo me è ‘la’ domanda: fa più vittime il coronavirus o il lockdown?“. Fa molto discutere il video pubblicato dal dj e cantante Francesco Facchinetti sul suo profilo Instagram, in cui si chiede se le conseguenze economiche e sociali del lockdown – perdita del lavoro, isolamento, depressione – non siano in realtà peggio della malattia stessa. “Eppure qualcuno se la sarà fatta questa domanda: è meglio qualche morto in più che lasciare gli italiani senza soldi. Capite che giocare con la vita delle persone non è il massimo”. Vedi Anche Il sindaco di Arzachena risponde a Briatore: “Pensavo fosse la parodia di Crozza. Ordinanza sui locali? Tutela soprattutto gli anziani come lui”

“Non voglio discutere sulla riapertura o sulla chiusura, voglio discutere della vita delle persone: lo Stato deve intervenire”. Nelle centinaia di commenti in molti gli fanno notare che la malattia non va sottovalutata, che le vittime sono state migliaia e il lockdown era un “sacrificio necessario” per scongiurarne altre. Altri, invece, si dicono d’accordo con il suo pensiero. Poi, poche ore dopo, carica altre storie: Facchinetti si fa fare un test rapido per il Covid a casa e attende il risultato in diretta. Negativo.