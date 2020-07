I tre sono stati sanzionati in altrettanti esercizi commerciali - dei quali non si esclude la chiusura - a seguito del provvedimento del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca

Sono di Salerno i primi cittadini campani sanzionati con mille euro a seguito dell’ordinanza emanata ieri dalla Regione, che impone un’ammenda a chi non porta la mascherina nei luoghi chiusi. I tre sono stati multati in altrettanti esercizi commerciali della zona orientale, dei quali non si esclude la chiusura.

La decisione era stata annunciata dallo stesso presidente Vincenzo De Luca, per dare una risposta a un lieve aumento dei casi registrato nei giorni scorsi nella regione. Da stamattina è partita la stretta e a Salerno lo stesso sindaco, Vincenzo Napoli, si è messo in prima fila ad aiutare gli agenti per i controlli. Per lui la maximulta “è giusta e va applicata senza sconti a nessuno. Non solo i gestori degli esercizi commerciali ma anche i clienti devono rispettare le norme – ha detto -. Serve una battaglia di tutti per sconfiggere questo virus. Ognuno di noi deve fare la propria parte. Gli atti repressivi sono la soluzione estrema che verranno comunque applicati se la situazione non cambia”.

Proprio nella provincia di Salerno si sono registrati molte delle nuove infezioni degli ultimi giorni in Campania, e il sindaco Napoli, d’intesa con il prefetto, aveva già disposto un giro di vite nei controlli. “Il Covid non è stato sconfitto. Ognuno di noi – ricorda – dovrebbe attenersi a semplici regole e comportamenti: lavarsi le mani, mantenere le distanze di sicurezza, evitare assembramenti ed indossare la mascherina. Intanto che arrivi il vaccino. Non è sicuramente facile controllare tutti e tutto. Deve scattare un meccanismo interiore nella coscienza di ognuno. Alle azioni persuasive, per chi sbaglia, seguiranno anche durissime azioni repressive se necessarie. Spero che i miei concittadini capiscano che bisogna salvaguardare la propria e l’altrui salute “.

Dopo settimane di contagio zero negli ultimi giorni la situazione in Campania si è leggermente aggravata: si è saliti fino a 19 tamponi positivi comunicati con il bollettino pomeridiano del 22 luglio, a cui si sono aggiunti 16 tamponi positivi comunicati il 23 luglio. Oltre all’ammenda, il presidente De Luca ha reintrodotto la quarantena per chi viene da Paesi extra-Schengen.