La diffusione del virus rallenterà con l’arrivo della primavera? È ancor presto per dirlo, ma alcune ricerche hanno già evidenziato che la maggior propagazione sta avvenendo nei paesi con temperatura media tra i 5 e gli 11 gradi. Lo spiega il climatologo Luca Mercalli, in un servizio di Sono le Venti, il programma di informazione condotto da Peter Gomez sul Nove. “Il comportamento del coronavirus è ancora in parte sconosciuto. Per ora la diffusione appare meno rilevante in zone molto fredde e molto calde del pianeta, lasciando aperta la possibilità che ciò limiti la vitalità del virus. Niente di definitivo – conclude – ma questo ma è uno dei percorsi di ricerca da seguire nella speranza che il caldo primaverile riduca la durata dell’epidemia”

