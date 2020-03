Antonio Diplomatico, medico e primo cittadino di Boscoreale (Napoli), decide di avvalersi delle nuove tecnologie e registra un video destinato ai suoi concittadini, dove tenta di spiegare come arginare la pandemia da Coronavirus.

Peccato che in un minuto riesca ad accumulare una serie notevole di strafalcioni. Prima invita la cittadinanza a evitare le “fuck” news che circolano sul virus, poi tranquillizza tutti dicendo che nel paesino “non sono stati segnalati casi di sieropositivi“. Riguardo ai contatti con altre persone, l’invito è di stare in casa: “Si può anche uscire per un caffè, ma da soli”, cosa ormai impossibile dopo l’ultimo decreto del Presidente del consiglio. E conclude che insieme si potrà sconfiggere il “coronarovirus”. E il video in breve tempo diventa virale, scatenando l’ilarità della Rete.

– coronaro virus

– fuck news

– non ci sono sieropositivi Dai rappresentanti della comunità medico-scientifica (lui è medico-chirurgo oltre che sindaco) di Boscoreale è tutto. #PerNonVederliPiù pic.twitter.com/arQRE61wXY — Michele (@m_spagna) March 12, 2020