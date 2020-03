Fanpage ha chiesto al virologo Fabrizio Pregliasco se la soluzione "mascherina con carta da forno" sia davvero valida: "Guardi, così muore qualcuno. Così non funziona e non isola", la risposta

Dopo il suggerimento del dottor Francesco Garbagnati, Oncologo dell’istituto nazionale dei tumori di Milano, durante la trasmissione Stasera Italia, di farsi le mascherine con la carta da forno (con tanto di tutorial di Barbara Palombelli), Fanpage ha chiesto al virologo Fabrizio Pregliasco se la soluzione sia davvero valida. “Guardi, così muore qualcuno. Così non funziona e non isola. Il rischio è che uno si mette una mascherina inutile come quella e pensa di essere al sicuro”, la risposta. Insomma, non funziona. Ma non si tratta dell’unica soluzione fai da te di dubbia utilità quanto a mascherina. Sta circolando sul web l’idea di una mascherina fatta con la coppa del reggiseno, attaccata ovviamente a un elastico. C’è chi posta dei grafici, chi le foto e chi invece prende in giro questa “trovata”.