Meridione contro settentrione, 160 anni dopo. La frattura continua ad allargarsi fra nostalgie borboniche e rivendicazioni autonomiste. Ma il ministro per il Sud e la coesione territoriale Peppe Provenzano dice: “L’unica via è crescere insieme”. Intanto a Napoli vanno al nido 11 bimbi su 100, a Milano 36. E in Sicilia si vive con 5mila euro l’anno (il resto in nero).

